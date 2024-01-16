Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак в Давосе провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником Байдена Джейком Салливаном.

Видео публикует Офис президента.

"Содержательная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства", - написал президент.

Как сообщают СМИ, Блинкен пообещал, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев.

"Мы решительно настроены сохранить поддержку Украины, и мы тесно работаем с Конгрессом (для согласования нового пакета помощи Киеву)", - заявил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода. "Я знаю, что наши европейские коллеги сделают то же самое", - сказал он.

Ранее Bloomberg сообщал, что США в Давосе предложат Украине уйти в оборону на фронте.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в форуме в Давосе. Сообщалось, что в Давосе запланированы важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО.