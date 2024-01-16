Война в Украине в ближайшие два года "может периодически сменяться то обострением, то замораживанием".

Об этом говорится в докладе форума в Давосе по оценке глобальных рисков на 2024 год

"Если конфликт усилится, то, скорее всего, это произойдет с помощью обычных, а не ядерных средств, но он может распространиться и на соседние страны. Хотя постконфликтные сценарии для Украины и России трудно предсказать, война может "замморозиться" в затяжной, спорадический конфликт, который может длиться годы или даже десятилетия", - считают западные эксперты.

Они прогнозируют, что РФ даже под санкциями продолжит получать прибыль от экспорта энергоносителей и сырья. Возможно, ее прибыль даже возрастет, если конфликт на Ближнем Востоке расширится.

Поддержка Украины в ЕС может упасть из-за распространения "пророссийских или нейтральных настроений", а в США - из-за внутреннего давления, других международных приоритетов или смены правительства.

А завоевание поддержки стран "глобального мира" может осложниться из-за нового ближневосточного конфликта.

Сегодня Bloomberg сообщал, что Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию с наступления на оборону.

"Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя ему не хотелось бы говорить об этом публично", - считает автор.

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники. Самая тяжелая ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях. Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. А три последние дня еще и активно используется авиация.

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