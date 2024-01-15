Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению саммита мира на уровне лидеров государств.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Швейцарии Виолой Амерд.

"Уже с завтрашнего дня начинаем подготовку к проведению в Швейцарии на уровне лидеров глобального саммита мира", - сказал Зеленский.

В свою очередь Виола Амерд заявила, что готова принять этот саммит.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. По его словам, в Давосе пройдут важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику евроатлантической интеграции Украины, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины.

Между тем, как пишет газета Financial Times, переговоры в Давосе по поводу мирного плана для Украины были "отмечены растущим участием незападных стран, но ограниченным прогрессом на пути к миру".

А агентство Bloomberg сообщало, что переговоры по украинской формуле мира в Давосе завершились без четкого дальнейшего плана.