В понедельник, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Зеленского.

В Берне президент встретится с руководством страны, также он примет участие в форуме в Давосе.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", - анонсировал Зеленский.

Ранее президент сообщал о подготовке к форуму в Давосе и ряду международных встреч.

Также мы писали о том, что Bloomberg пишет, что переговоры по украинской формуле мира в Давосе завершились без четкого дальнейшего плана.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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