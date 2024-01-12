Воздушные силы не знают наверняка, о каком уничтожении 12 самолетов за раз и 26 вертолетов за сутки вчера заявил Владимир Зеленский.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что речь идет об уничтожении авиации на аэродромах, а не сбитии в воздухе.

"Знаете, я бы не хотел особо комментировать слова президента. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Не сбили, видимо, а уничтожили. Сбить - это больше касается в небе", - сказал Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский рассказал о единовременном поражении западными системами ПВО 12 самолетов и 26 вертолетов РФ за сутки.

Также мы писали о том, что после потери Россией четырех самолетов Су-34 в Донецкой области резко упало число авиаударов.

Война в Украине идет уже 688-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский подтвердил применение Россией северокорейских баллистических ракет, о чем ранее сообщали США. Об этом он заявил, говоря о том, как Россия пытается восполнить свои арсеналы с помощью других стран. В частности, с помощью Ирана и КНДР.

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