При помощи западных систем ПВО ВСУ сбили 12 российских самолетов за раз и 26 вертолетов за сутки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами во время визита в Латвию.

Когда и где это произошло, Зеленский не уточнил.

Отметим, что командование ВСУ ранее не сообщало о столь больших единовременных потерях авиации противника. В частности, в конце года в Генштабе и Воздушных силах заявили, что за сутки украинские военные сбили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

А перед этим ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении. Россияне пытались подлететь поближе, чтобы ударить управляемыми авиабомбами. После чего, как рассказали в Воздушных силах, "операция происходила молниеносно и изящно".

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики продолжают обсуждать якобы планы России начать наступление на Харьков. ISW отмечает, что РФ для этого потребуется гораздо больше сил, чем они сейчас сконцентрировали вдоль границы. В ВСУ также заявляют, что на данный момент не видят какой-либо концентрации российских сил для удара в направлении Харькова.

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