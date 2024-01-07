В ночь на 7 января российские военные атаковали Украину 28-ми ударными БПЛА типу "Shahed-136/131". Запуски произошли из района Приморско-Ахтарск - РФ. Также же атаковали тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированного Донбасса.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Основные направления удара – юг и восток. 21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины" - говорится в заявлении.

Сообщается, что для отбития атаки привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Напомним, в новогоднюю ночь Воздушные силы сбили рекордное количество дронов.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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