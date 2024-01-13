Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 13 января.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о встрече в Киеве с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Обсудили оборонные потребности, в том числе совместное производство Украиной и Францией дронов и артиллерии. Сообщил о подготовке к встрече по украинской формуле мира в Давосе. Проинформировал об участии в онлайн-переговорах с лидерами парламентской коалиции Болгарии. Поблагодарил украинских защитников на фронте, упомянув об Авдеевском и Мелитопольском направлениях.

Напомним, в воскресенье, 14 января, на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоится четвертая встреча советников глав государств по обсуждению украинской "формулы мира". В дискуссии примут участие более 80 делегаций.

Ранее агентство Bloomberg писало, что США хотят получить от президента Украины в Давосе "более четкий план войны".

Война в Украине идет уже 689-й день. Сегодня Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. О чем в реальности договор между Украиной и Британией, как поменяют закон о мобилизации — в нашем материале.

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