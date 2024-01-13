Подготовка к форуму в Давосе и международные встречи. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 13 января.
Главное из заявлений президента:
- Рассказал о встрече в Киеве с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Обсудили оборонные потребности, в том числе совместное производство Украиной и Францией дронов и артиллерии.
- Сообщил о подготовке к встрече по украинской формуле мира в Давосе.
- Проинформировал об участии в онлайн-переговорах с лидерами парламентской коалиции Болгарии.
- Поблагодарил украинских защитников на фронте, упомянув об Авдеевском и Мелитопольском направлениях.
Напомним, в воскресенье, 14 января, на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоится четвертая встреча советников глав государств по обсуждению украинской "формулы мира". В дискуссии примут участие более 80 делегаций.
Ранее агентство Bloomberg писало, что США хотят получить от президента Украины в Давосе "более четкий план войны".
Война в Украине идет уже 689-й день. Сегодня Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. О чем в реальности договор между Украиной и Британией, как поменяют закон о мобилизации — в нашем материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.