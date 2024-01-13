В cубботу, 13 января, в Украине идет 689-й день войны.

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Новости Украины 13 января 2024:

13.37 Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины второй раз за день, отменена. Она длилась 1 час 20 минут. Данные об обстрелах не поступали.

13.06 Бронь с депутатов от мобилизации в новом законопроекте могут снять.

Об этом пишут СМИ.

И об этом же ещё вчера написала нардеп Марьяна Безуглая.

То есть, скорее всего, отсрочку нардепам действительно снимут.

Впрочем, очевидно, что будет со стороны властей исключительно популистский ход, чтоб несколько сбить волну возмущения в обществе этим законопроектом. Вряд ли ключевые и важные для Банковой депутаты будут мобилизованы. Зато эту норму, возможно, будут использовать для давления на оппозицию - выписывая особо неугодным нардепам повестки и отправляя их на фронт.

12:17 Россия заявляет, что сегодня утром нанесла удар по заводам, "производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты".

Украина не подтверждала прилетов по этим объектам во время утренней ракетной атаки.

11:54 Тревога уже по всей стране.

Снова взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

11.51 В Киев прибыл новый глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Ранее сообщалось, что Сежурне является бывшим супругом премьера Франции Габриэля Атталя.

11.45 Россияне в последнее время активно бомбят взлетно-посадочные полосы в Украине. Об этом заявил глава Центра военной разведки Эстонии Антс Кивисельг.

"Это свидетельствует о том, что Россия считает поступление истребителей F-16 в арсенал Украины опасным", - заявил военный.

По его словам, также российские ракеты применяются для нанесения ударов по украинским военным, оборонным и инфраструктурным объектам. Подробнее...

11.20 Германия ни разу не проверяла, как немецкое оружие используется в Украине. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на официальное письмо министерства экономики.

В прошлом году правительство Германии провело всего две инспекции своего военного экспорта - на Тайване и в Кабо-Верде.

А вот в Украине, которая была основным получателем немецкого оружия с момента российского вторжения, "никакого контроля не было". Подробнее...

11.02 Украина сбила восемь ракет из 37, которые сегодня ночью были запущены Россией.

Речь о семи ракетах модификаций Х-101/х-555/Х-55, а также одной ракете Х-59.

Сбить не удалось:

- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области

- 6 ракет "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К со стороны Тамбова

- 5 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из района Каспия

- 6 крылатых ракет Х-22 из Брянской области РФ

- 2 управляемые авиаракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 на Херсонщине

- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Брянской области

Воздушные силы указывают, что более 20 всех ракет, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате действия РЭБ.

10.38 В Днепре есть прилеты после утренней ракетной атаки, сообщила ОВА.

Подробности пока не раскрываются.

9.42 Посольство США в Киеве заявило, что этим утром его работники вынуждены были спускаться в укрытия из-за ракетной атаки.

9.00 Глава Черниговской области Чаус подтвердил прилеты.

"Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно без пострадавших", - заявил он.

Ранее сообщалось о пуске ракет в сторону Чернигова и взрывах.

8.44 В Ровенской области работала ПВО, но попаданий нет, сообщил губернатор Коваль.

8.24 Отбой тревоги также и по западным регионам.

8.15 Ракетная опасность остаётся для западных областей.

8.11 В Киеве дали отбой тревоги.

7.55 Ракеты летят на Ивано-Франковск.

7.48 Ещё несколько крылатых ракет летят с севера.

Также цель подходит ко Львову с востока.

7.44 Крылатая ракета летит в сторону Львовской области.

Мэр Львова Садовой призвал идти в укрытия.

7.42 Угроза для Луцка. Жителей зовут бежать в укрытия.

7.41 ВСУ подтвердили новую угрозу "Кинжалов" с севера.

7.39 Новые пуски ракет с севера. Предварительно - "Кинжалы", но может быть и другой тип, сообщают Воздушные силы.

Мониторинговые паблки пишут, что это могут быть ракеты Х-22.

7.38 Сообщается о взрывах в Чернигове, куда был пуск крылатой ракеты.

7.33 Пуски "Кинжалов" на Киев и Ровно.

7.27 Крылатые ракеты взяли курс на Луцк.

Пуск "Кинжала" с востока в сторону Днепра.

7.24 Ракетная угроза для Ровно и Староконстантинова Хмельницкой области.

7.21 Воздушные силы призвал жителей Миргорода идти в укрытия.

7.20 По Украине примерно с шести часов утра идёт массированная ракетная атака.

Сперва были пуски крылатых ракет, затем в ход пошли "Кинжалы".

Под ударом – Киевская, Винницкая, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.

Также сообщали о полете "Кинжалов" в сторону Киева.

Сейчас ракеты летят в сторону Ровно и Калиновки под Винницей. Также взлетел новый МиГ 31К (вероятный носитель "Кинжалов").