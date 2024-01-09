После обстрелов РФ качество воздуха в Киеве значительно ухудшилось из-за высокой концентрации продуктов горения, химикатов и пыли. Приблизительный подсчет ущерба окружающей среде превысил 56 миллиардов евро.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время пятого заседания Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Он отметил, что Украина решительно настроена быть одной из первых стран в мире, которая привлечет агрессора к ответственности за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Глава Офиса президента поблагодарил представителей Международной рабочей группы за значительную работу над созданием Природоохранного договора для Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что сегодня расследуются 280 уголовных дел по факту экоцида и экологических военных преступлений, и российский агрессор обязательно должен понести ответственность за эти преступления.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подчеркнул, что из-за загрязнения воздуха, спровоцированного российскими обстрелами 29 декабря и 2 января, Украина понесла убытки на сумму 400 тыс. дол. По его словам, в атмосферу попало более 5 тыс. тонн СО2. Стрелец отметил, что инспекторы и дальше фиксируют ущерб, который наносят украинской окружающей среде российские оккупанты.

Напомним, согласно отчету ООН, ущерб Украине, нанесенный разрушением Каховской ГЭС, достиг почти 14 млрд долларов.

А ущерб экономике Украины от постоянных воздушных тревог составляет примерно 9 миллиардов гривен в день (около 240 миллионов долларов).