Министр охраны окружающей среды Украины Руслан Стрелец заявил, что сумма убытков, нанесенных экологии Украины за время войны, выросла в пять раз: с 13,2 млрд грн до 2 трлн грн в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook.

"Май 2022 года. Изгнание оккупантов из Киевской области. Первые цифры, которые мы озвучили после полномасштабного вторжения – 13,2 млрд гривен. Август 2022 года - сумма ущерба составляет 395 млрд гривен. Декабрь 2022 года. Позади – деоккупация Харьковщины, освобождение Херсона, продолжаются массовые ракетные атаки. Почти 1,5 трлн гривен ущерба окружающей среде. Август 2023 года. Есть актуализированные данные в размере 2 трлн гривен. Продолжается работа по вычислению ущерба по кейсу Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это далеко не окончательные цифры: сумма убытков растет каждый день, а полная картина будет ясна после освобождения всей территории Украины.

Напомним, недавно Руслан Стрелец заявил, что Украина теряет в день по 102 миллиона евро или 4 миллиарда гривен на ущербе окружающей среде из-за войны.

А в июне министр сообщал, что ущерб окружающей среде после подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет более 55 млрд гривен.