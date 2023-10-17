Ущерб Украине, нанесенный разрушением Каховской ГЭС, достиг почти 14 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете, опубликованном украинским правительством и ООН.

Согласно отчету, прямой ущерб, причиненный инфраструктуре и активам Украины, составил 2,79 млрд долларов, а размер общего ущерба превышает 11 млрд долларов.

"Прорыв плотины Каховской ГЭС нанес огромный ущерб, затопив 620 квадратных километров территории в четырех областях: Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской, что непосредственно повлияло на 100 000 жителей. Нанесен значительный ущерб жилью, инфраструктуре, окружающей среде и культурным объектам, таким как исторические здания, музеи и культовые сооружения", – сообщили в ООН.

Кроме того, были нарушены энергоснабжение, поставка питьевой воды, орошение сельскохозяйственных угодий и работа речного транспорта на юге Украины.

Наибольшей проблемой, вызванной подрывом Каховской ГЭС, является длительное влияние на окружающую среду. Прямые повреждения инфраструктуры и активов были самыми большими в энергетическом и жилом секторах.

На днях мы писали о том, что правительство Украины предлагает на 15 лет запретить использование земель Каховского водохранилища, с которых сошла вода после катастрофы на дамбе.

Также мы разбирались, кому достанется эта земля.