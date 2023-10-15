Правительство Украины предлагает на 15 лет запретить использование земель Каховского водохранилища, с которых сошла вода после катастрофы на дамбе.

Эта норма содержится в законопроекте, который внес в Верховную Раду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сказано в тексте, это делается для "создания условий для последующего восстановления Каховского водохранилища" путем "установления особого режима использования и распоряжения землями, которое занимало указанное водохранилище".

"Запрещается в течение пятнадцати лет со дня вступления в силу закона... формирование, передача в собственность и использование, смена целевого назначения участков на землях, которые занимало Каховское водохранилище", - говорится в проекте.

Между тем в сети появились кадры, как выглядит сейчас высохшее Каховское водохранилище в районе Никополя. На бывшем дне бурно прорастает высокая трава и кустарник.

Напомним, после осушения водохранилища в Украине появились 200 тысяч гектаров плодородной земли, которая уже начала засеваться местными жителями. Мы разбирались, кому достанется эта земля, в отдельном материале.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко говорил, что взорванная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.