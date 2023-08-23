После того, как из Каховского водохранилища ушла вода, оголились больше 200 тысяч гектаров земли.

По документам она нигде не числится, это земля-призрак.

"Этой земли нет в кадастре, она нигде не учтена и тем более не распаевана. Пока о ней можно сказать лишь то, что это государственная собственность", — говорит нам глава Украинской аграрной конфедерации Петр Коваль.

Между тем бывшее дно Каховского моря может оказаться в буквальном смысле золотым. Если отталкиваться от средней рыночной цены земли в Украине (в первом квартале 2023 года она составляла 1400 долларов за гектар), речь может идти как минимум о 280 миллионах долларов.

Главный вопрос - реально ли там вообще что-то выращивать (после того как, естественно, закончатся боевые действия). Пока непонятно, какого качества эта почва, однако, по предварительным данным, она должна быть крайне плодородна.

"Не было комплексной экологической экспертизы, которая дала бы ответ, можно ли рекультивировать эти земли. Но ил, который был на дне водохранилища, - это природное удобрение. Раньше илом после чистки озер специально удобряли поля", — отметил Коваль.

Это напоминает долину реки Нил в Африке, на иловых почвах которой возникла древнеегипетская цивилизация.

По словам Коваля, в районе Никополя селяне уже начали экспериментировать с осушенными землями Каховского водохранилища: посадили там картошку, и она прекрасно растет.

Впрочем, пока об обработке больших угодий речь не идет по понятным причинам: Каховское водохранилище является линией фронта, через которую постоянно идут обстрелы.

Кроме того, на землю нет документов, и она "ничейная".

"Правительство заявило о намерениях восстанавливать Каховскую ГЭС. И если это произойдет, осушенные земли снова уйдут под воду. Но если планы властей поменяются, земли оценят, внесут в кадастр и, скорее всего, разделят между местными территориальными общинами", - говорит Коваль.

Местные власти, которым достанутся новые угодья, впоследствии будут принимать решение, что с ними делать дальше: выставлять на продажу, сдавать в аренду и прочее. Это значит, что в регионе может начаться новый земельный передел.

Но пока дело дойдет до официального дележа земли, ее могут пустить (опять же, после окончания войны) по серым схемам, когда аграрии, по договоренности с местными чиновниками, обрабатывают угодья под сезон по принципу самозахвата: сеют ту или иную культуру, собирают урожай и продают его, даже если земля официально не в их собственности или аренде. Такие схемы давно практикуются даже на "официальных" землях, а на "серых" угодьях бывшего Каховского моря могут стать по-настоящему массовыми.

Разбирались, что будет с землями бывшего Каховского водохранилища.

На дне Каховского водохранилища уже посадили картошку. Там ценные черноземы

На месте Каховского водохранилища, откуда после подрыва Каховской ГЭС ушла вода, образовались сотни тысяч гектар "новых земель". И пока власти обсуждают перспективы восстановления Каховской ГЭС, этими землями уже заинтересовались аграрии.

Как рассказал нам Петр Коваль, в Никопольском районе селяне посадили на бывшем дне Каховского моря картошку. Она растет, и уже вскоре можно будет собирать урожай.

"Осушенные земли Каховского водохранилища - это золото, пока ничейное. Это миллиарды, там чистый чернозем, ил - это очень хорошее удобрение", — рассказал нам местный аграрий.

То есть в теории на дне бывшего Каховского водохранилища может расти все, что угодно - от пшеницы до овощей.

Петр Коваль говорит, что пока нет экспертной оценки земли.

"Нужен экологический анализ. Но в Каховском водохранилище разводили много рыбы, не думаю, что там катастрофическая ситуация с экологией. Ил, который осел на дне, - это природное удобрение. Ранее ил, который получали после чистки озер, специально вывозили на поля, он очень хорошо удобряет землю, так как это самый плодородный слой чернозема. Понятно, что после катастрофы на Каховке ситуация могла измениться. Например, те земли, которые расположены низко и затапливались, могли быть загрязнены, так как вода сметала на своем пути нефтебазы, хранилища с химическими веществами и т.д. Пока неясно, ушло ли все это в Черное море или осело в земле", — говорит Коваль.

Также, по его словам, непонятно, сколько земли бывшего Каховского водохранилища в принципе может быть пригодно для сельхозобработки.

Площадь бывшего Каховского водохранилища около 215 тысяч гектаров.

"Но там оголился природный ландшафт Великого Луга, который вода сгладила, но не уничтожила полностью. То есть есть равнинная местность, есть балки, низовья, где могут образовываться озера, выходить на поверхность новые источники и т.д.", — отметил Коваль.

Академик Яков Дидух, который недавно побывал с экспедицией в зоне Каховского водохранилища, написал большую статью (она опубликована в издании "Свит") о своих наблюдениях, что сейчас происходит с экосистемой, которая еще недавно была дном Каховского моря. Он отмечает, что из-за близости боевых действий удалось обследовать далеко не все территории (только на правом берегу Днепра), но "природа ждать не будет", и процессы превращения водной экосистемы в сушу уже идут полным ходом.

"Мы увидели, что после осушения на огромных площадях образуются плиты с трещинами. Такие грунты - такиры - характерны для полупустынь и пустынной зоны, но речь идет не о типе грунта, а о процессе такиризации, или опустынивании", — пишет Дидух.

Но через месяц после разрушения Каховской дамбы уже появились всходы растений: череды, полыни, лободы, амброзии, клена, вербы и др. Поэтому по мере развития растительного слоя такиризация грунта (то есть опустынивание) будет идти на спад, делает вывод ученый.

"То есть заголовки "Дно водохранилища превращается в пустыню", которые появляются в СМИ, - неправильные", - отмечает Дидух.

По его мнению, эти территории перспективны для создания плантаций вербы для биотоплива, также стоит изучить возможности культивации сельскохозяйственных растений.

То есть сам факт того, что бывшее дно Каховского водохранилища можно пустить под сельхозобработку и собирать там урожай, эксперты не опровергают. Другое дело, что далеко не все площади пригодны для аграрной обработки сразу: на некоторых территориях сначала должна поработать природа — по мере того, как будет появляться слой дикой растительности, земля станет "облагораживаться". Но некоторые угодья можно засеивать уже сейчас, что на практике доказывают "картофельные" эксперименты селян Никопольщины.

Ничейная земля на сотни миллионов долларов

Кабмин недавно принял постановление о восстановлении Каховской ГЭС. Еще раньше в "Укргидроэнерго" начали разработку проектов новой гидроэлектростанции. Впрочем, дело это не быстрое и недешевое. Да и раньше окончания войны никто этим заниматься не будет.

Плюс в экспертной среде нет единого мнения о том, стоит ли вообще восстанавливать Каховскую ГЭС.

Яков Дидух считает, что необходимо разработать и изучить несколько сценариев: полное восстановление ГЭС, частичный подъем уровня водохранилища, сохранение природного русла Днепра или его углубление. И только просчитав плюсы и минусы каждого из сценариев, принимать окончательное решение.

То есть вероятность того, что на месте дна Каховского моря все же останется суша, сохраняется. А это значит — появляются тысячи гектаров пока еще "ничейных" земель.

"Они нигде не учтены, не внесены в кадастр. Пока можно лишь сказать, что все это государственная собственность. Если вдруг Каховское водохранилище не станут восстанавливать, эти земли предстоит обследовать, оценить, присвоить им кадастровые номера, определить целевое назначение и решить их судьбу. Как вариант - их могут поделить между местными общинами", — говорит Коваль.

"Это земли государственной собственности. Никто не имеет права вести там любую хозяйственную деятельность, пока не примут решение о дальнейшей судьбе территорий и не наделят субъектов правом распоряжения, владения или пользования", — пояснил нам исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

"У этих земель нет статуса, значит, и использовать их невозможно", — говорит и замдиректора херсонского агрохозяйства "Злато Таврии" Игорь Йосипенко.

Если от восстановления Каховского водохранилища откажутся и земли передадут местным общинам, те смогут принимать решение, что с ними делать дальше: распаевывать, сдавать в аренду и т.д.

Понятно, что это процесс небыстрый, он может растянуться на годы, особенно с учетом того, что идет война.

В теории, если местные общины получат тысячи гектаров новых земель, можно прогнозировать, что начнется новый земельный передел, как это было на этапе распаевки земель в Украине, когда угодья нарезали за большие откаты, а лучшие земли отхватывали те, кто имел связи среди чиновников.

Но на первом этапе земельного передала в Украине еще не было рынка земли. Сейчас же землю можно продавать, что придает процессу особый интерес. Например, по итогам первого квартала этого года средняя стоимость гектара земли в Украине составила около 54,5 тысяч гривен (или 1400 долларов). Ценные черноземы дороже. Так, в Полтавской области за гектар земли просят до 2 тысяч долларов. Причем по сравнению с прошлым годом земля подорожала на треть.

Если считать по рыночным ценам, дно бывшего Каховского моря стоит как минимум 280 млн долларов, а если брать по максимальной планке - больше 430 млн.

Могут пустить по серым схемам

Но есть еще один вариант с каховским дном. Пока власти будут решать, что делать дальше - восстанавливать ГЭС, обследовать земли и т.д. — образовавшиеся угодья могут просто пустить в обработку. Что, собственно, уже сделали селяне в Никопольском районе не дожидаясь даже окончания войны.

Только в их случае речь идет о "самозахвате" небольших огородов, но вполне возможна схема, когда в оборот пустят территории побольше.

"Такие схемы у нас и без Каховки давно практикуются. Когда на пустующих землях (даже с кадастровыми номерами и официальными собственниками) некие "фермеры" сеются, выращивают урожай, собирают его и продают. И никто владельцу за эту землю ничего не платит. Бывают эксцессы, когда хозяин не вовремя является на свои владения и обнаруживает чужаков. Тогда идут разборки - о неких "рейдерских" захватах земли мы слышим буквально каждый сезон. Но не факт, что все оборачивается в пользу легального собственника. А если владелец - местная община или земля государственная, достаточно договориться с чиновниками и правоохранителями - и можно спокойно сеяться и зарабатывать на урожае. На "ничейных" территориях бывшего Каховского моря этот процесс может стать массовым, главное, чтобы прекратились боевые действия", — говорит нам собственник фермерского хозяйства с Херсонщины.