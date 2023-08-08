Жители Николаевской и Херсонской областей могут получить финансовую помощь за потерянный урожай от подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Размер пособия составляет 3318 гривен за потерянный урожай овощей на 0,01 га, но не более 0,2 га в Николаевской области и 0,3 га – в Херсонской.

Для получения выплаты нужно до 1 сентября обратиться в специальную комиссию, которая будет создана местными военными администрациями.

Можно подать и электронное обращение.

Напомним, что в ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС в Херсонской области, что вызвало катастрофические последствия.

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