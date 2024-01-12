Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в пятницу, 12 января.

Главное из заявлений президента:

Назвал историческим день соглашения по безопасности с Великобританией, подписанного сегодня на 10 лет. Рассказал о встрече с спецпредставителем США Пенни Прицкер и заявил, что ждет от Конгресса решения о помощи. Прокомментировал свой визит в балтийские страны, назвав его "продуктивным".

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который приехал сегодня в Киев, подписал с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности в рамках декларации, согласованной летом Украиной и странами "Большой семерки".

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что написано в соглашении Украины и Британии.

Между тем война в Украине идет уже 688-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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