США провели уже два раунда переговоров с Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом заявила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк на брифинге, комментируя новость о подписании такого документа с Великобританией, пишет "Европейская правда".

Посол Бринк подчеркнула, что достижение подобной договоренности является задачей, которую поставил президент США.

"Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с Офисом президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства безопасности с нашей стороны. Сейчас прошло два раунда, переговоры продолжаются, администрация Байдена стремится к этой договоренности", – сказала дипломат.

Бринк не стала уточнять очертания или возможные сроки будущего соглашения, поскольку переговоры продолжаются.

При этом она подчеркнула, что США выступают за вступление Украины в НАТО, и соглашение о безопасности призвано создать "мост для обеспечения безопасности", пока это членство не стало реальностью.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который приехал сегодня в Киев, подписал с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности в рамках декларации, согласованной летом Украиной и странами "Большой семерки".

Мы подробно рассказывали в отдельном материале о том, что написано в соглашении Украины и Британии.