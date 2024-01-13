В субботу в Киев прибыл новый глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Об этом сообщает МИД Франции.

"Стефан Сежурне прибыл в Киев для своей первой поездки на место событий, чтобы продолжить французскую дипломатическую деятельность и подтвердить приверженность Франции своим союзникам и гражданскому населению", — пишет пресс-служба.

"Франция будет усиливать возможности Украины производить системы вооружения на украинской территории", — Стефан Сежурне. Об этом он заявил на брифинге.

"Мы видим, как РФ бьет по гражданской инфраструктуре и домам вопреки всем положениям международного права. Только она ответственна за эту эскалацию, которую мы решительно осуждаем. Вспоминая основополагающие принципы Устава ООН, хочу заверить, что Франция будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно. Это настроение неизменно", - сказал он.

МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заверил, что первый визит нового главы МИД Франции свидетельствует о приоритетности Украины.

Об этом он сказал на совместном брифинге с французским коллегой

"Важно, что Стефан совершил свой первый визит именно в Украину буквально на второй день после назначения. Насколько мне известно, впервые в истории французской дипломатии после Второй мировой войны первый визит ее глава совершает именно в Украину, и это тоже свидетельство важного места Украины в приоритетах французской политики", — заявил глава МИД Украины.

Также министры договорились, что Франция поможет Украине интегрироваться в ЕС.

"Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", – подчеркнул он.

Ранее сообщали, что Британия подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Великобритания стала первой страной Большой семерки, подписавшей такое соглашение.