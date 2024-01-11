Без западного финансирования украинские пенсионеры умрут.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами стран Балтии во время визита в Латвию.

"Мы много чего покупаем за свои деньги, но когда нет финансирования... Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров – есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?" - сказал президент.

Напомним, в конце прошлого года в Верховной Раде говорили, что без американской помощи проблемы с соцвыплатами в Украине могут возникнуть уже в январе.

Также мы сообщали, что запланированная индексация пенсий может быть отменена в случае задержки поступления западной помощи Украине.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что индексация пенсий пройдет в марте по плану, а Еврокомиссия откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на четыре года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности.

Тем временем в Минсоцполитики озвучили предварительный прогноз, согласно которому пенсии в Украине будут проиндексированы на 13% вместо прошлогодних 19,7%.