Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что индексация пенсий в марте состоится, как и запланировано. А выплаты бюджетникам поступят вовремя.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году так же будут выплачиваться в срок. Индексация пройдет в марте, как это предусматривает закон. Финансирование дефицита бюджета 2024 г. и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений в последние дни. В следующем году Украина потребует более 37 млрд долларов внешнего финансирования. Сейчас уже есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ и поддержка других международных финансовых организаций", - сказано в посте главы Кабмина.

По его словам, также сегодня был утвержден план Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии. Согласование финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности.

Напомним, на днях министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада.

А о риске задержки выплат социальным категориям говорила министр экономики Юлия Свириденко. В то же время она заверила, что Украина имеет план Б на случай задержки в получении средств от иностранных партнеров.