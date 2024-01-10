Пенсии в Украине будут проиндексированы на 13% вместо прошлогодних 19,7%.

Такой предварительный прогноз озвучило Минсоцполитики, написал нардеп Даниил Гетманцев в своём телеграм-канале.

По его словам, законодательство предусматривает такую формулу расчёта величины индексации: 50% от инфляции в 2023 году + 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Первая цифра была обнародована Госстатом: 50% от годовой инфляции 2023 года (12,9%). По второй уже есть две из трёх расчётных величин (рост зарплат за периоды 2021/2020 и 2022/2021), а последнюю (2023/2022) окончательно посчитают в середине февраля.

"Но из тех тенденций, которые наблюдались в течение 2023 года, уже можно примерно ориентироваться на размер индексации в примерно 13%. Это меньше, чем было в 2023 году (19,7%), но и инфляцию нам удалось притормозить очень существенно", - объяснил нардеп.

Как мы сообщали, запланированная индексация пенсий может быть отменена в случае задержки поступления западной помощи Украине.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что индексация пенсий пройдет в марте по плану, а Еврокомиссия откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на четыре года.