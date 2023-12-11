Министерство социальной политики разработало проект постановления о продлении выплат на проживание отдельным категориям переселенцев.

Об этом говорится на официальном сайте министерства.

С 1 февраля предлагается продолжить выплаты только для пенсионеров, а также переселенцев, "которые не имеют возможности трудоустраиваться по объективным обстоятельствам".

Под такие обстоятельства подпадает инвалидность, а также проживание с детьми на территории активных боевых действий, где нет возможности отдать детей в школу или детсад.

В иных обстоятельствах трудоспособным взрослым предлагается "искать работу, обращаться за грантовыми программами для начала собственного дела, проходить переобучение".

Эти наработки пока не утверждены Кабинетом министров Украины.

Ранее мы сообщали, что с 1 декабря власти продлят выплаты некоторым категориям переселенцев еще на полгода без дополнительного обращения. Речь идет о ежемесячном государственном пособии в размере трех тысяч гривен для лиц с инвалидностью и детям и двух тысяч для всех остальных.

Также мы детально писали о том, какие изменения вступят в силу для ВПЛ с декабря.