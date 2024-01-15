Переговоры в Давосе по поводу мирного плана для Украины были "отмечены растущим участием незападных стран, но ограниченным прогрессом на пути к миру".

Такой вывод по итогам встреч на Всемирном экономическом форуме сделала газета Financial Times.

"Для западных чиновников национальной безопасности, присутствовавших на переговорах, главное достижение было простым: более крупная и разнообразная совместная фотосессия, чем в прошлый раз", - сказано в статье.

Всего в обсуждениях принимали участие представители 83 стран, среди них 18 были из Азии и 12 - из Африки. Напомним, на предыдущей такой встрече на Мальте в октябре 2023 года были представители 65 стран.

"Но решение Китая, самого важного союзника Москвы, не участвовать в мероприятии, подорвало его значение", - рассказали источники FT.

В частности, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (эта страна была одним из организаторов переговоров) заявил, что участие стран БРИКС "очень важно", поскольку они поддерживают отношения с Россией.

По итогам переговоров официальные лица заявили, что некоторые страны "глобального Юга" подтвердили свою позицию, согласно которой Москва должна быть вовлечена в переговоры, а урегулирование конфликта в Украине должно учитывать её "проблемы безопасности", такие как желание Киева присоединиться к НАТО.

"Конечно, у нас разные мысли о том, как можно [достигнуть мира]. Некоторые считают, что необходимо немедленно сесть за стол [с Россией]", - прокомментировал итоги "Давоса" глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отметим, что издание Bloomberg также написало, что переговоры по украинской формуле мира в Давосе завершились без чёткого дальнейшего плана.

Напомним, представлять Украину на встречу в Швейцарию поехал лично Владимир Зеленский.