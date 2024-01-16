На экономическом форуме в Давосе назвали глобальные риски 2024 года.

Согласно опросу, в котором можно было выбирать сразу пять вариантов ответа, в первую пятерку вошли:

1. Экстремальные погодные условия.

2. Информация и дезинформация, генерируемые искусственным интеллектом.

3. Социальная и политическая поляризация обществ.

4. Подорожание стоимости жизни.

5. Кибератаки.

Эскалация военных конфликтов (куда входит и прогноз по Украине) и атак на критическую инфраструктуру заняли 8 и 9 места.

Погода стала главным риском наступившего года после самого жаркого лета в Северном полушарии за всю историю человечества. Причем ожидается, что эта тенденция будет продолжена и в новом году.

Могут быть "новые рекорды в условиях жары, при этом ожидаются экстремальные волны тепла, засухи, лесные пожары и наводнения".

Говоря о кризисе стоимости жизни, эта проблема волнует по большей части людей до 39 лет - то есть, относительно молодую группу, которой нужно думать о будущем своих семей.

Что же до второго места у такой проблемы как дезинформация - эксперты Форума связывают ее с предстоящими на 2024-2025 годы выборами в ряде стран, включая ключевые из них в США.

"Дезинформация может радикально нарушить избирательные процессы в ряде экономик в течение следующих двух лет", - говорится в отчете. По мнению экспертов, "существует риск репрессий и размывания прав".

Это "может спровоцировать гражданские беспорядки и, возможно, конфронтацию". Говорится, что "синтетический контент" будет усиливать социальные разногласия и "идеологическое насилие".

Также в докладе отмечается усиление разлома по линии "Север-Юг". "Доминирование давних центров силы ослабевает, альтернативные державы будут конкурировать за влияние в межгосударственных и внутригосударственных конфликтах, что потенциально может привести к более смертоносным и продолжительным прокси-войнам и огромным гуманитарным кризисам", - говорится в отчете.

В этом контексте говорится и о том, что санкции Запада будут иметь меньше эффекта: "Глубокий раскол на международной арене может означать, что скоординированные усилия по изоляции "государств-изгоев" могут оказаться все более бесполезными".

Также эксперты-участники Давоса отмечают следующие риски:

усиление торговых войн между крупнейшими государствами, на смену глобализации придут "деглобализация", сотрудничество уступит место многочисленным конфликтам, войны станут "нормой", а экономическая политика будет служить целям самообеспечения и независимости от геополитических конкурентов,

рост социального неравенства по мере внедрения новых технологий и искусственного интеллекта, которые лишат работы низкоквалифицированные кадры,

рост стоимости жизни. Бедные больше других пострадают от повышения цен на энергию и продовольствие, а продовольственный кризис может привести к голоду, войнам и массовым миграциям,

к концу десятилетия обострится экологический кризис, правительства и корпорации уже не смогут игнорировать коллапс экосистем. Человечество приближается к "точке невозврата", и это можно остановить только совместными усилиями.

Напомним, в докладе форума в Давосе по оценке глобальных рисков на 2024 год говорится, что война в Украине в ближайшие два года "может периодически сменяться то обострением, то замораживанием".