Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото со встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Давосе.

Об этом глава Офиса президента сообщил в соцсетях.

Он заявил, что Салливан находится на связи с начала полномасштабного вторжения РФ и поблагодарил за оружие, которое поставили США.

"С самого начала широкомасштабного вторжения мы с Джейком на связи 24/7. Он всегда включен в процесс. А сколько уничтоженной российской бронетехники стоит в полях благодаря оружию, о котором удалось быстро договориться… И будет еще", - написал глава Офиса президента.

Андрей Ермак добавил, что во время встречи "обсудили ситуацию на фронте, оборонные потребности Украины, работу по украинской Формуле мира".

Накануне западные СМИ писали, что Салливан в Давосе передаст Зеленскому послание от Байдена, что Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию с наступления на оборону.

Также Bloomberg сообщал, что США хотят получить от Зеленского в Давосе более четкий план войны. По словам одного из источников, украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год, и на рассмотрении находится "полный спектр вариантов". США хотят понять, как они могут помочь.

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.