Одной из тем экономического форума в Давосе станет "подготовка к болезни Х", которая может убить в десятки раз больше людей, чем коронавирус.

Как сообщает пресс-служба форума, такое обсуждение запланировано на 17 января.

"С учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к в 20 раз большему количеству смертей, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" - говорится в описании к предстоящей дискуссии.

Спикерами станут глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, председатель правления AstraZeneca Мишель Демаре, журналисты и эксперты.

Ранее мы писали, что в конце года в ВОЗ отметили резкий рост заболеваемости коронавирусом в мире - на 52%.

Перед этим сообщалось, что Европу и Америку накрывает загадочное воспаление легких, которое уложило на больничные койки многих детей в КНР. Особенность этой инфекции в том, что ее не берут некоторые антибиотики, например пенициллин, протекает болезнь тяжело, долго и известно о ней пока немного.

Мы разбирались, грозит ли миру новая пандемия родом из Китая и как уберечься от "ходячей пневмонии".