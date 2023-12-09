Мир еще не забыл ковид и тотальные локдауны, как появилась угроза новой пандемии родом из Китая.

Загадочное воспаление легких, которое уложило на больничные койки многих детей в КНР, уже накрывает Европу и Америку. Особенность этой инфекции в том, что ее не берут некоторые антибиотики, например пенициллин, протекает болезнь тяжело, долго и известно о ней пока немного.

Основные признаки "китайской пневмонии" - сильный кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель, боль в грудной клетке, обычно с лихорадкой и головной болью, а также часто с пятнистой сыпью на туловище, спине или руках. У детей до пяти лет также могут возникнуть заложенность носа или насморк, слезотечение, одышка, рвота и диарея.

Разбирались, станет ли новая хворь вторым ковидом, ждать ли опять карантинов и как от нее защититься.

Атака микоплазмы из Китая

Китай сообщил о росте "похожих на грипп заболеваний" с середины октября. Больницы переполнены, уже сотни тысяч детей с воспалением легких лежат под капельницами.

Детская больница Пекина сообщила CCTV, что в учреждение ежедневно поступает не менее 7 тысяч пациентов, что значительно превышает ее возможности.

Крупнейшая педиатрическая больница в соседнем Тяньцзине за неделю приняла более 13 тысяч детей. В провинции Ляонин в 600 км от Пекина также наблюдается большое количество случаев заболевания.

В конце ноября мировые СМИ сообщили о вспышке "загадочной детской пневмонии" в нескольких регионах Китая. Telegraph со ссылкой на данные организации ProMed, которая отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру, сообщил о перегруженности детских больниц КНР пациентами с симптомами пневмонии. О переполненных медцентрах Пекина и Ляонина рассказывал и тайваньский телеканал FTV News.

Болезнь, которая начала атаку на мир, называется микоплазменная пневмония, или "синдром белых легких" из-за побеления легких на рентгеновских снимках пациентов с пневмонией, сообщает NBC. Еще болезнь известна как "ходячая пневмония" - многие переносят ее на ногах, протекает она относительно легко и не требует постельного режима или госпитализации, но опасна возможными осложнениями.

Для заражения микоплазмой нужен длительный контакт инфицированного человека со здоровым, поэтому вспышки микоплазмоза часто встречаются среди детей, которые ходят в садик и школу.

Особенность этой болезни в том, что антибиотики, которые лечат большинство видов пневмонии, не действуют при микоплазменных инфекциях. В таких случаях врачи должны прописать другой вид антибиотика, обычно азитромицин или Z-Pak.

Однако Z-Pak не очень хорошо помогает при пневмонии, вызванной другими причинами.

Всемирная организация здравоохранения на днях официально сообщила о вспышках микоплазменной пневмонии в Китае. Тем не менее эксперты ВОЗ призывают не паниковать и убеждают, что всплеск респираторных заболеваний у детей вызвали сезонные микробы, а не "необычные или новые патогены".

"Мы следим за ситуацией. Микоплазменная пневмония - это то, что мы обычно наблюдаем зимой, она лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах", - заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Ми Фэн, представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая, заявил, что власти откроют больше педиатрических амбулаторий, будут стремиться к тому, чтобы больше пожилых людей и детей получали вакцины от гриппа, одновременно поощряя людей носить маски.

По словам Ван Хуацина, главного эксперта по планированию иммунизации Китайского центра заболеваний и защиты, инфекции, вызываемые микоплазменной пневмонией, в основном наблюдались у детей в возрасте от пяти до 14 лет.

Тем временем в Китае нарастает напряженность.

"Китайцы в панике. Во многих школах Пекина отменены занятия. Болезнь протекает по-разному. Одни кашляют, температурят, другие, наоборот, не кашляют и не имеют никаких симптомов пневмонии. У них просто высокая температура, но у многих появляются необычные узелки в легких, которые можно увидеть во время томографии. Многие китайцы, помня, как начинался ковид, опасаются, что правительство скрывает истинное положение дел, а на самом деле по Китаю вовсю шагает новая эпидемия. Тем более азиатские страны уже начали закрывать свои границы от Китая, к тому же призывают в Америке. Основная проблема в том, что эту инфекцию сложно диагностировать. "Ухом" доктору услышать ее сложно. Также медики говорят, что ее трудно увидеть, нужен компьютерный томограф. Китайцы уже снова носят маски, перчатки, запасаются продуктами на случай карантина", - рассказал "Стране" китайский журналист Хэпин Лян, живущий в Британии.

Часть экспертов считает, что "китайская пневмония" может вызвать повод для беспокойства.

Доктор Дженнифер Нуццо, эпидемиолог и директор Пандемического центра Школы общественного здравоохранения Университета Брауна, назвала новость о всплеске заболеваемости в Китае "тревожной".

"Видеть увеличение числа людей, обращающихся в любую больницу, конечно, тревожно. Возможно, в этом нет ничего необычного… Но каждый раз, когда мы видим, как люди идут в больницу, у нас есть причины для беспокойства", - говорит Нуццо.

Другие, наоборот, успокаивают, что ничего загадочного в "китайской пневмонии" нет.

"Случаи, которые мы наблюдаем, на данный момент не являются чем-то необычным, потому что это все тот же кашель, простуда, лихорадка, и хорошо, что это действительно поддается лечению", - сказала Сесиль Брайон, руководитель педиатрического отделения Raffles в Пекине.

"Мы ожидаем, что некоторые сезоны будут более тяжелыми для микоплазменных инфекций, чем другие, и определенно кажется, что в США и Европе этот год может быть хуже, чем другие годы", - расплывчато пояснил СМИ доктор Бадди Крич, специалист по педиатрическим инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта.

Брюс Томпсон, руководитель Мельбурнской школы медицинских наук Мельбурнского университета, также считает, что не произошло ничего необычного.

"На данном этапе нет ничего, что указывало бы на то, что это может быть новый вариант Covid", - сказал он Reuters.

Эксперты уверяют, что бактерия микроплазмы имеет тенденцию вызывать вспышки пневмонии каждые один-три года.

"Периодические эпидемии происходят каждые несколько лет, особенно среди детей в возрасте от 5 до 12 лет, то есть детей школьного возраста", - сказал доктор Питер Хотез, который является соруководителем Центра разработки вакцин Техасской детской больницы.

Эпидемия уже в Европе

В то же время европейские эксперты сообщили, что заболеваемость в десятках стран, которая во время пандемии упала до менее 1%, в начале года снова начала расти. Согласно отчету, опубликованному в Lancet Microbe, к лету и осени этого года средний рост увеличился более чем в четыре раза, причем больший рост наблюдался в Азии и Европе.

В частности, о росте случаев пневмонии у детей, вызванной микоплазмой, кроме Китая сообщают Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Британия и несколько штатов в США.

"Мы не думаем, что это новое/новое респираторное заболевание, а скорее значительный рост числа случаев пневмонии, которые обычно наблюдаются одновременно", - говорится в пресс-релизе штата Огайо.

"По нашей предварительной оценке, мы наблюдаем сезонные тенденции. Ничего необычного не происходит, но мы продолжаем наблюдение", - заявил представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний Огайо.

Тем не менее часть сенаторов-республиканцев США обратились к администрации Байдена с просьбой запретить поездки с Китаем.

"Мы должны немедленно ограничить поездки между Соединенными Штатами и Китаем до тех пор, пока не узнаем больше об опасностях, связанных с этой новой болезнью", - говорится в письме республиканцев.

Представитель администрации Байдена заявил, что США внимательно следят за ростом респираторных заболеваний в Китае, но добавил, что "мы наблюдаем сезонные тенденции, ничего необычного не происходит".

"В настоящее время нет никаких признаков того, что существует связь между людьми, обращающимися за помощью в отделения неотложной помощи США, и вспышкой респираторных заболеваний в Китае", - добавил чиновник.

А вот в министерстве здравоохранения Дании, наоборот, бьют тревогу - заболеваемость микоплазменной пневмонией, по словам датчан, достигла эпидемического уровня.

"По всей стране широко распространена инфекция. Число новых случаев значительно увеличилось за последние недели, и сейчас мы наблюдаем значительно больше случаев, чем обычно", - сказала местным СМИ эксперт датского минздрава Ханне-Дорте Эмборг.

Датские медики сообщили, что за последние пять недель показатели заражения утроились, и предупредили, что этой зимой заболеет еще больше детей. Это произошло всего через несколько дней после того, как Нидерланды сообщили о тревожном всплеске пневмонии у детей, а также после аналогичных сообщений из соседней Швеции.

Во Франции врачи тоже взяли под наблюдение "атипичную" бактерию, после того как в конце ноября выросло число легочных инфекций среди детей, особенно в возрасте от 6 до 15 лет, сообщает BFMTV. Министр здравоохранения страны Орельен Руссо заверил, что это "бактерия, которую мы хорошо знаем", и отметил рост во всех европейских странах.

"Количество обращений в отделение неотложной помощи и обращений врачей скорой помощи по поводу госпитализации детей до 15 лет в связи с заболеванием легких достигло беспрецедентного уровня за последние как минимум десять лет", - пишет французская Le Parisien.

По мнению экспертов, во вспышке новой болячки отчасти виноват карантин во время ковида, который прервал естественное распространение других инфекций. В результате страны стали более уязвимыми к более масштабным вспышкам этих болезней.

На фоне неопределенности доктор Джозеф Амбани, эксперт по инфекционным заболеваниям, назвал отсутствие знаний о загадочной болезни "тревожным" для стран Европы.

"Понимание того, является ли это новым штаммом или мутацией существующего вируса, имеет решающее значение. Если это новый вирус, нам грозит как более высокой заражаемость, так и отсутствие иммунитета у населения", — сказал он Daily Express.

Амбани призвал европейские страны подготовиться уже сейчас на случай внезапной вспышки.

"Европа должна не только усилить эпиднадзор, но и обеспечить, чтобы ее инфраструктура здравоохранения – от отделений интенсивной терапии до первичной медицинской помощи – была оборудована для того, чтобы справиться с потенциальным ростом числа случаев. Эта готовность распространяется на создание запасов необходимых медикаментов и обучение медицинских работников методам борьбы с эпидемиями", - говорит он.

В то же время Бенджамин Коулинг, эпидемиолог из Гонконгского университета, не удивлен всплеску заболеваемости.

"Это типичный "зимний всплеск" острых респираторных инфекций. Он произошел немного раньше в этом году, возможно, из-за повышенной восприимчивости населения к респираторным инфекциям в результате трехлетних мер по борьбе с COVID", - полагает эксперт.

Рост заболеваемости респираторными заболеваниями в первую зиму после ослабления пандемических мер, таких как ношение масок и ограничения на поездки, стал привычной схемой в других странах. В ноябре прошлого года число госпитализированных с гриппом в США было самым высоким для этого времени года с 2010 года.

Общенациональные блокировки и другие меры, принятые для замедления распространения COVID-19, предотвратили циркуляцию сезонных патогенов, давая людям меньше возможностей для выработки иммунитета против этих микроорганизмов. Это явление известно как "долг иммунитета", сказал Франсуа Баллу, вычислительный биолог из университета Лондона, в заявлении для Научного медиа-центра Великобритании.

"Поскольку Китай пережил гораздо более длительную и жесткую изоляцию, чем практически любая другая страна на Земле, ожидалось, что волны "выхода из изоляции" могут быть значительными в Китае", - сказал AFP Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона.

"Впрочем, системы здравоохранения в Китае сейчас лучше подготовлены к смягчению их последствий, чем до пандемии", - говорит Independent Кристин Дженкинс, врач-респиратор из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия.

Она считает, что сейчас существуют более совершенные национальные системы мониторинга заболеваний, диагностические тесты и меры по препятствованию передаче инфекции и предотвращению смертности.

"Мы находимся в совершенно иной ситуации по сравнению с Covid-19, но я думаю, что нам нужно быть начеку", - считает она.

Раджиб Дасгупта, эпидемиолог и профессор общественного здравоохранения в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели, рассказал Reuters, что в некоторых случаях могут возникнуть серьезные осложнения от инфекции, вызванной микоплазменной пневмонией, но большинство людей выздоравливают без антибиотиков.

Чтобы не заразиться, врачи дают традиционные советы, как и для профилактики ОРВИ: часто мыть руки, избегать скопления людей, регулярно проветривать помещения, не контактировать с людьми, у которых есть симптомы простуды и повышать иммунитет: есть полезные овощи и фрукты, пить чистую воду, больше двигаться, наладить сон.