Китай снова ввёл масочный режим в общественных местах - впервые после пандемии ковида. На этот раз причина этому - микоплазменная пневмония.

Об этом пишут близкие к китайской теме телеграм-каналы.

Как и во времена короновируса, за несоблюдение санитарных норм власти будут наказывать. Так, за нежелание носить маску можно получить штраф в 500 юаней. Сообщается, что в качестве наказания за несоблюдения установленных требований рассматривается арест сроком до 10 суток.

По словам ведущего эксперта китайского центра контроля заболеваний, нынешней вспышке болезни поспособствовали новые штаммы COVID-19.

Наиболее уязвимая группа населения - люди от 15 до 59 лет, причём количество случаев заболеваний продолжает расти, оказывая нагрузку на систему здравоохранения. В связи с этим правительство Китая рекомендует гражданам пройти ревакцинацию.

Ранее появилось видео из Китая, где началась вспышка новой формы пневмонии. Больницы заполняются инфицированными новой острой формой пневмонии. О росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране ещё 13 сентября сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Тогда китайские власти объяснили его отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа.

Мы также сообщали, что в Китае дети начали массово болеть пневмонией, в больницах выстроились многочасовые очереди.