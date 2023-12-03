В Дании, Франции и Нидерландах сообщают о росте случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе американского штата Огайо.

Об этом пишет CNN.

В других местах США нет никаких признаков выраженного роста заболеваемости микоплазмой, но эта бактерия имеет тенденцию вызывать вспышки пневмонии каждые один-три года. В США не было настоящей волны вируса со времен пандемии ковида, и эксперты говорят, что не удивятся, если в этом году такой рост произойдет.

На прошлой неделе европейские эксперты, проводящие эпиднадзор за микоплазмой в 45 центрах в 24 странах, сообщили, что заболеваемость, которая во время пандемии упала до менее 1%, в начале года снова начала расти. Согласно отчету, опубликованному в The Lancet Microbe, к лету и осени этого года средний рост увеличился более чем в четыре раза, причем больший рост наблюдался в Азии и Европе.

Респираторный микоплазмоз приводит к поражению легких и может вызвать повреждение плевры. Главные симптомы заболевания — кашель, который длится неделями, лихорадка, головная боль, и иногда сыпь на туловище, спине или руках.

В конце ноября мы писали о том, что в Китае зафиксирована вспышка среди детей пневмонии и недиагностированных респираторных заболеваний.

Позже появилось видео из больницы в Китае, заполненной больными пневмонией.