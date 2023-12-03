Вслед за Китаем рост пневмонии у детей наблюдается в Нидерландах, Франции, Дании и США
В Дании, Франции и Нидерландах сообщают о росте случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе американского штата Огайо.
Об этом пишет CNN.
В других местах США нет никаких признаков выраженного роста заболеваемости микоплазмой, но эта бактерия имеет тенденцию вызывать вспышки пневмонии каждые один-три года. В США не было настоящей волны вируса со времен пандемии ковида, и эксперты говорят, что не удивятся, если в этом году такой рост произойдет.
На прошлой неделе европейские эксперты, проводящие эпиднадзор за микоплазмой в 45 центрах в 24 странах, сообщили, что заболеваемость, которая во время пандемии упала до менее 1%, в начале года снова начала расти. Согласно отчету, опубликованному в The Lancet Microbe, к лету и осени этого года средний рост увеличился более чем в четыре раза, причем больший рост наблюдался в Азии и Европе.
Респираторный микоплазмоз приводит к поражению легких и может вызвать повреждение плевры. Главные симптомы заболевания — кашель, который длится неделями, лихорадка, головная боль, и иногда сыпь на туловище, спине или руках.
В конце ноября мы писали о том, что в Китае зафиксирована вспышка среди детей пневмонии и недиагностированных респираторных заболеваний.
Позже появилось видео из больницы в Китае, заполненной больными пневмонией.