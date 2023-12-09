В Украине зафиксирован пик заболеваемости гриппом и инфицирования коронавирусом. С начала эпидемического подъема в стране заболели уже 1,3 миллиона граждан.

Об этом сообщил в субботу, 9 декабря, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

"Это больше, чем в прошлом году, по меньшей мере на 40 процентов. Вместе с тем, если посмотреть на интенсивность эпидемического процесса, то она не намного больше, чем в прошлом году - всего на восемь процентов", - отметил Кузин.

По его словам, сейчас в Украине одновременно курсируют и коронавирус, и вирус гриппа, и другие респираторные инфекции.

"Мы будем наблюдать картину перехода от одних вирусов к другим. И пока по состоянию на сегодняшний день мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше. Количество их достигнет пика в середине декабря с постепенным затуханием в январе следующего года", - прогнозируют в Минздраве.

"Способностей системы здравоохранения хватает для оказания медицинской помощи", - заверил Кузин.

Вместе с тем врач отметил, что "самогоспитализируются сейчас тяжёлые случаи". При этом у людей, имеющих сопутствующие неинфекционные патологии, такие как онкология, избыточный вес или проблемы сердечно-сосудистой системы, грипп и коронавирусная инфекция протекают в тяжёлой форме и больший риск летального исхода.

Замминистра уточнил, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от COVID и других инфекционных заболеваний уже умерли 343 человека, среди которых - два ребёнка. В среднем же в Украине с вирусными диагнозами госпитализируют по четыре тысячи человек еженедельно.

Всего в Украине циркулирует около 14 различных штаммов коронавируса "Омикрон". В частности, выявлено десять случаев инфицирования подштаммом "Эрис" - это разновидность "Омикрона".

Ранее в МОЗ Украины не исключали зимний карантин.

В то же время глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко говорил, что тех вспышек COVID-19, которые были в 2020-2021 годах в Украине, уже не ожидается.