Бывший премьер Британии Борис Джонсон во время эпидемии COVID-19 просил разведку спланировать "рейд" на завод по производству вакцин в Нидерландах.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Эта операция должна была состояться в марте 2021 года на фоне ссоры Джонсона с ЕС, который планировал ввести ограничения на экспорт вакцин через Ла-Манш.

"Разъяренный" Джонсон попросил службы безопасности разработать "военные варианты" получения "конфискованных" доз вакцины AstraZeneca с завода в Лейдене после того, как Великобритания заключила сделку с компанией.

Сегодня Джонсон даст показания в рамках расследования по его решениям во время эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали первый случай нового варианта коронавируса "Пирола". Лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса варианта Омикрон под названием "Пирола" обнаружили в Ровенской области. Заболел 20-летний мужчина.

В США нашли нулевого пациента с коронавирусом, которым оказался китайский ученый. По их убеждению, нулевой пациент - это китайский ученый Бен Ху, который работал в лаборатории Уханя, где, скорее всего, и стартовала пандемия.