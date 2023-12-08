В Винницкой области ликвидирована вспышка гепатита A.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В течение 16 октября - 7 декабря было лабораторно подтверждено 333 случая: 30 пациентов проходят лечение, 267 - выписаны.

"Однако через длительный инкубационный период (14–28 дней) и возможное бессимптомное течение заболевания по меньшей мере в течение одного-двух месяцев мы будем регистрировать единичные случаи заболевания гепатитом А. Сейчас медики выявляют "вторичные" случаи инфицирования среди родных и близких пациентов, которые не изъявили желания сделать бесплатную прививку", - сказал Кузин.

Среди причин вспышки специалисты выделяют бессимптомное течение заболевания у работников рынка и производства продуктов, а также дезинфекцию водопроводных сетей.

Напомним, Винницкая область была первой, где массово был обнаружен гепатит. Всего его нашли в пяти областях.

Так, 21 ноября сообщалось, что гепатит А добрался до Киевской области - пятого региона Украины. Случай заболевания зафиксирован в Броварах. Возможность заражения через продукты питания и воду исключили, поэтому подозревали контактно-бытовой путь.