В Винницкой области ликвидировали вспышку гепатита А, которым заразились сотни пациентов
В Винницкой области ликвидирована вспышка гепатита A.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
В течение 16 октября - 7 декабря было лабораторно подтверждено 333 случая: 30 пациентов проходят лечение, 267 - выписаны.
"Однако через длительный инкубационный период (14–28 дней) и возможное бессимптомное течение заболевания по меньшей мере в течение одного-двух месяцев мы будем регистрировать единичные случаи заболевания гепатитом А. Сейчас медики выявляют "вторичные" случаи инфицирования среди родных и близких пациентов, которые не изъявили желания сделать бесплатную прививку", - сказал Кузин.
Среди причин вспышки специалисты выделяют бессимптомное течение заболевания у работников рынка и производства продуктов, а также дезинфекцию водопроводных сетей.
Напомним, Винницкая область была первой, где массово был обнаружен гепатит. Всего его нашли в пяти областях.
Так, 21 ноября сообщалось, что гепатит А добрался до Киевской области - пятого региона Украины. Случай заболевания зафиксирован в Броварах. Возможность заражения через продукты питания и воду исключили, поэтому подозревали контактно-бытовой путь.