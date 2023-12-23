За последние 28 дней отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом в мире - на 52%. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохране́ния.

Лидером по числу выявленных случаев стала Россия, где зарегистрировано 279 359 заболевших.

Глобальная смертность от болезни снизилась на 8%, составив 3 005 летальных исходов (при общем числе инфицированных в 854 673 случая).

В Украине за указанный период не зафиксировано подтвержденных случаев ковида, говорится в отчёте ВОЗ.

Однако Минздрав вчера сообщил, что на этой неделе в Украине зарегистрировано более десяти тысяч случаев COVID-19, из которых 60 летальных.

Ранее в Китае возникла новая вспышка неизвестной болезни, которая набирает обороты в Китае. ВОЗ призывает власти Китая дать больше информации. При этом в Пекине заявляют, что это не новый вирус, а сочетание разных инфекций, вызванных микоплазменной пневмонией, РСВ, аденовирусом и гриппом.

Напомним, в мае Всемирная организация здоровья (ВОЗ) отменила статус пандемии для коронавирусной инфекции. Тогда же в ВОЗ подвели итоги пандемии: она унесла жизни почти семи миллионов людей. Но считается, что реальное количество жертв в несколько раз выше - не менее 20 миллионов.