Страны Евросоюза выбросили 215 миллионов доз вакцины от коронавируса на четыре миллиарда долларов.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственный анализ.

Отмечается, что всего Европа в разгар пандемии закупила полтора миллиарда доз.

"Полученные нами цифры консервативны, а реальное количество выброшенных вакцин, вероятно, намного выше", - пишет издание.

По соотношению выброшенных вакцин к числу поставленных в страну лидируют Литва, Словакия и Румыния. Меньше всего утилизировали Ирландия, Испания и Португалия.

Журналисты указывают, что четыре миллиарда евро - это сумма, равная крупному инфраструктурному проекту или годовым расходам на здравоохранение Хорватии.

Напомним, еще весной сообщалось, что в Италии уничтожат не менее 15 миллионов доз вакцины от COVID-19. Для утилизации препаратов называлось две причины: истечение срока годности, а также устаревание их формулы, которое было доказано в рамках новых медицинских исследований.

Между тем в МОЗ Украины не исключают новый зимний карантин. Недавно в Украине зафиксировали пик заболеваемости гриппом и инфицирования коронавирусом. С начала эпидемического подъема в стране заболели уже 1,3 миллиона граждан.