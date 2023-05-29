Не менее 15 миллионов доз вакцины от COVID-19 будут уничтожены в Италии.

Об этом сообщает итальянское издание Repubblika.

Утилизация препаратов пройдёт по двум причинам: из-за истечения срока их годности, а также устаревания их формулы, которое было доказано в рамках новых медицинских исследований.

По данным издания, к осени фармацевтические компании планируют выпустить новые версии вакцин.

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери сообщил, что на текущей повестке дня стоит разработка препаратов против новых разновидностей омикрон-штамма коронавируса. Речь идёт о противодействии штаммам, которые в последние месяцы всё чаще регистрируют в Китае. По словам Марко, появления этих вирусов ожидают и в Европе.

Также Кавалери уточнил, что его ведомством были запрошены моновалентные вакцины, действующие против одного штамма, а не бивалентные.

При этом, как отмечает Repubblika, на сегодняшний день в Италии ежедневно вводится всего несколько сотен доз вакцины от коронавируса.

Напоминаем, недавно ВОЗ сообщила о завершении пандемии, вызванной COVID-19.

С начала пандемии только в США короновирус унёс не менее миллиона жизней.