Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что нужно готовиться к новой пандемии уже сейчас, потому что она непременно будет.

Такое заявление он сделал в обращении по поводу вакцинации от Covid-19 для детей младше 5 лет.

В ответ на вопрос об объеме запасов детской вакцины и сколько детей могут быть вакцинированы прежде, чем понадобится дополнительное финансирование, Байден заявил, что дополнительные средства потребуется:

"Нам нужны деньги не только на вакцины для детей по большому счету. Нам нужно больше денег для подготовки ко второй пандемии. Будет другая пандемия, надо думать наперед", - сказал он, отвечая на вопрос.

Напомним, что 12 июня, в Соединенных Штатах отменили обязательное прохождение тестирования на коронавирус для прилетающих в страну.

Также мы рассказывали, что в Израиле власти объявили о начале новой, уже седьмой волны пандемии коронавируса. Сейчас коронавирусом в стране болеет почти 47 тыс. человек, а у половины вирус обнаружили за последнюю неделю. И это при том, что в стране полностью вакцинировано 66% населения.