Руководители Палаты представителей и Сената США достигли согласия по поводу избежания нового шатдауна 20 января (остановки финансирования правительства). Федеральные учреждения будут финансироваться до начала марта благодаря новому проекту.

Об этом сообщает Politico.

Новый метод финансирования позволит федеральным учреждениям функционировать на двух отличающихся временных интервалах, аналогично текущему временному "шатдауну".

Предполагается, что финансирование для части ведомств будет продлено до 1 марта, для прочих - до 8 марта.

Спикер Майк Джонсон поддерживает план. Ожидается, что он расскажет подробности на брифинге в воскресенье.

Голосование по данному проекту ожидается в следующей неделе.

Вчера Bloomberg сообщил, что в Белом доме предупредили ведомства о возможном шатдауне. Этому предшествовал категорический протест консерваторов относительно бюджетных соглашений.

Напомним, в Америке уже почти полгода не могут утвердить бюджет на 2024 год. В его рамках не могут согласовать и выделение помощи Украине.