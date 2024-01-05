Правительство США в январе рискует столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не могут договориться об уровне расходов на текущий год.

Об этом заявила глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг, сообщает The Washington Post.

"Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром", - сказала она журналистам, назвав пугающей перспективу согласования бюджетных расходов до истечения дедлайна 20 января.

Она добавила, что несколько консервативно настроенных республиканцев нацелены довести ситуацию в стране до шатдауна.

Тем временем ведущий представитель Демократической партии в Сенате Крис Мерфи сообщил, что переговоры о двухпартийном компромиссе в Сенате затягиваются.

По информации издания, переговоры сосредоточены на более ограниченных уступках, чем добиваются республиканцы в Палате представителей. Поэтому любое соглашение в Сенате может не пройти в Палате представителей.

Напомним, вчера спикер Палаты представителей Майк Джонсон во главе группы законодателей посетил южную границу США в Техасе и обвинил Байдена в предательстве в связи с миграционной политикой администрации Белого дома.

Между тем Палата представителей, от которой Белый дом ждет решения по поводу помощи Украине, вернется к работе только 9 января.