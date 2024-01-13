В Белом доме предупредили ряд ведомств о возможном шатдауне.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В число ведомств, на которые повлияет потенциальный шатдаун, входят департаменты по делам ветеранов, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, транспорта и энергетики.

Этому предшествовал категорический протест консерваторов относительно бюджетных соглашений, заключенных спикером Палаты представителей Майком Джонсоном с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером.

Консерваторы-республиканцы блокировали обсуждение в Палате представителей и потребовали, чтобы Джонсон добился более глубокого сокращения государственных расходов.

Ещё больше агентств, включая Министерство обороны, столкнутся с прекращением финансирования, если законопроект о расходах не будет принят ко второму февраля, говорится в публикации.

Протест консерваторов также ставит под угрозу соглашение с президентом США Джо Байденом о безопасности границ и новой иммиграционной политике, которая имеет решающее значение для получения поддержки среди республиканцев для выделения 61 миллиарда долларов помощи Украине.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что США грозит шатдаун, правительство рискует приостановить работу.

Мы также сообщали, что Джонсон представил законопроект для избежания шатдауна без помощи Израилю и Украине.