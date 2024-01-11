Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы.

Об этом заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование", - сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Украине.

Напомним, в конце прошлого года США выделили Украине последний пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, в том числе зенитные ракеты Stinger.

После этого в Белом доме заявили, что не смогут найти средства для Украины в альтернативных источниках, если Конгресс не согласует запрос о новой помощи Киеву.

А в Пентагоне сказали, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева.

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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