Украина получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger времен боевых действий в Афганистане в 1979-1989 годах.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявления бойцов ВСУ.

"Украинские военные из подразделений ПВО рассказали CNN, что открывали ящики с отправленными Западом ПЗРК Stinger, которые были выпущены во время войны афганских моджахедов против Советского Союза, то есть это вооружение на десятки лет старше, чем некоторые из бойцов ВСУ", - говорится в публикации.

ПЗРК Stinger был принят на вооружение армии США в 1981 году. Количество всех моделей этого оружия превысило 700 тысяч штук. Во второй половине 1980-х годов США наладили поставки ПЗРК моджахедам, воевавшим против армии СССР в Афганистане.

Напомним, в конце прошлого года США выделили Украине пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, в том числе зенитные ракеты Stinger.

А весной министр обороны Латвии Инара Мурниеце объявила о решении передать Киеву все имеющиеся у латвийской стороны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Также мы писали, что в 2022 году США передали Киеву 1 600 зенитно-ракетных комплексов Stinger, производство которых было остановлено в 2003 году.