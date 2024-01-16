Байден позвал к себе лидеров Конгресса, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине
Администрация США работает с Конгрессом над тем, чтобы Украина получила необходимую помощь для противодействия РФ, и надеется, что законодатели достигнут соглашения по этому вопросу в ближайшие недели.
Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
"Мы должны быть в состоянии доставить Украине необходимые ресурсы для оружия, в котором она нуждается, чтобы иметь возможность достичь тех результатов, которые ей нужны. А это требует мобилизации двухпартийной поддержки", — сказал он.
Слова Салливана подтверждает информация, опубликованная CNN. По данным телеканала, президент Соедмнённых Штатов Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белый дом, чтобы обсудить с ними переговоры по законопроекту о расходах на национальную безопасность США и помощь Украине.
Во встрече, назначенной на завтра, должны принять участие:
- лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер;
- лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл;
- спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон;
- лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.
Ранее Байден заявил, что готов изменить миграционную политику, и призвал республиканцев не блокировать помощь Украине. При этом в своём обращении к сенаторам он попросил продолжить финансирование Киева.
Мы также сообщали, что республиканцы ждут от президента США чёткой стратегии по вопросу Украины.
"Какой финал в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков?" - спросил у Байдена Майк Джонсон.