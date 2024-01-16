Администрация США работает с Конгрессом над тем, чтобы Украина получила необходимую помощь для противодействия РФ, и надеется, что законодатели достигнут соглашения по этому вопросу в ближайшие недели.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Мы должны быть в состоянии доставить Украине необходимые ресурсы для оружия, в котором она нуждается, чтобы иметь возможность достичь тех результатов, которые ей нужны. А это требует мобилизации двухпартийной поддержки", — сказал он.

Слова Салливана подтверждает информация, опубликованная CNN. По данным телеканала, президент Соедмнённых Штатов Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белый дом, чтобы обсудить с ними переговоры по законопроекту о расходах на национальную безопасность США и помощь Украине.

Во встрече, назначенной на завтра, должны принять участие:

лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер;

лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл;

спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон;

лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Ранее Байден заявил, что готов изменить миграционную политику, и призвал республиканцев не блокировать помощь Украине. При этом в своём обращении к сенаторам он попросил продолжить финансирование Киева.

Мы также сообщали, что республиканцы ждут от президента США чёткой стратегии по вопросу Украины.

"Какой финал в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков?" - спросил у Байдена Майк Джонсон.