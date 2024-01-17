В отсутствие американской помощи Украина приближается к истощению некоторых видов вооружений, прочих видов ВСУ хватит только на 2-3 месяца.

Об этом заявил представитель совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время краткого интервью журналистам.

Кроме того, по его словам, пауза в снабжении Киева оружием со стороны США влияет и на будущие решения других стран Запада: они "начинают действовать таким же образом".

Тему помощи Украине кроме Кирби поднял сегодня и лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер. Как он отметил, из-за отсутствия американской помощи ситуация в Украине уже ухудшается. Его слова передаёт издание The Hill.

"Ситуация в Украине уже меняется к худшему, и если США быстро не предоставят Киеву помощь, то всё может поменяться необратимо", - сказал Шумер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину.

Война в Украине идёт уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.

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