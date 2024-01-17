В ЕС упрекнули Германию, что она помогает Украине в одностороннем порядке и мало делает, чтобы помощь шла на уровне ЕС.

Заявление еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона приводит Politico.

"Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку, она никого не обманула, и, в частности, она пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира", - сказал Бретон в Париже.

В частном порядке немцы подвергают сомнению то, как работает Европейский фонд мира. Это внебюджетный механизм для финансирования военных миссий ЕС и помощи союзникам путем возмещения странам военной экипировки, отправленной Украине. Страны-члены платят взносы пропорционально своему ВВП, что делает Германию крупнейшим вкладчиком.

Напомним, что сегодня Германия объявила, что в 2024 году передаст Украине военной помощи на сумму более 7 млрд евро.

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