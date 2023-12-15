Немецкий парламент Бундестаг позволил правительству брать новые долги, отменив лимит на заимствования. Это нужно в том числе для продолжения помощи Украине.

О решении сообщает агентство Bloomberg.

На рост долга пришлось пойти из-за недавнего решения Конституционного суда ФРГ, который запретил Берлину использовать сэкономленные деньги ковидного фонда (около 60 миллиардов евро).

Судебный вердикт поставил под вопрос помощь Германии Украине. И теперь правящая коалиция пытается решить эту проблему другим способом - путем отмены лимита долга на 2023 финансовый год.

Это делается "отчасти для того, чтобы продолжить поток помощи в Украину". Издание напоминает, что немцы в уходящем году сделали долгов почти на 70 миллиардов евро вместо запланированных 45,6 млрд.

Также не исключается, что "долговой тормоз" отменят и в следующем году (бюджет на 2024 год немцы примут предположительно не раньше февраля).

В ноябре мы писали, что в Германии из-за огромной дыры в бюджете зависла в том числе удвоенная помощь Украине на 2024 год в размере 8 миллиардов евро. Конституционный суд запретил правительству ФРГ переводить 60 миллиардов евро неиспользованных в пандемию средств на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Позже мы разбирались, почему Германия столкнулась с острейшим бюджетным кризисом.