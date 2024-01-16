Латвия выступила с инициативой сформировать "коалиции дронов" для обеспечения беспилотниками ВСУ. К инициативе присоединились почти 20 стран.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

"Цель нашего проекта - передать украинским военным как можно больше беспилотников, что стали важным инструментом боевых операций", - подчеркнул Спрудс.

Глава Минобороны Латвии также отметил, что его страна достигла значительного прогресса в формировании "коалиции дронов", в которую к настоящему времени входит почти 20 стран. Ее цель - поставить ВСУ "тысячи" новых БПлА.

"Основная наша цель - сделать всё, чтобы как можно больше этих беспилотников было доставлено в Украину", - подчеркнул Спрудс.

Министр обороны добавил, что это вооружение будет полезным для украинских военных в противостоянии Российской Федерации, в то время как беспилотники стали важной составляющей боевых операций.

Издание пишет, что соответствующее заявление со стороны Латвии свидетельствует о значительных масштабах военной помощи.

Спрудс не предоставил подробностей текущей стадии проекта, однако заявил, что "сейчас мы находимся на этапе, когда приближаемся к 20 партнёрам" в "коалиции дронов".

Ранее глава Минцифры призвал украинцев собирать FPV-дроны у себя дома.

Напомним, весной СМИ писали, что Великобритания договорилась с Нидерландами о работе над созданием международной коалиции с целью закупки истребителей F-16 для Украины. Однако до сих пор ни одного самолета Украина не получила.