Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Прокомментировал 17-е заседание "Рамштайна", на котором стало известно о новых пакетах военной помощи. Сообщил, что создана "коалиция ПВО" во главе с Германией и Францией.

Рассказал о своем телефонном разговоре с избранным президентом Аргентины, пригласил его в Украину.

Сообщил о совещании по евроинтеграции с участием руководства парламента, правительства и Офиса президента. На нем обсуждали переход ВСУ на стандарты НАТО.

Рассказал о работе экспортного коридора, через который вывезены уже 5,5 млн тонн грузов.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

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