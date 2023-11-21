Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Прокомментировал визит в Киев министра обороны Германии Бориса Писториуса, который сообщил о выделении пакета военной помощи на 1,3 млрд евро.

Рассказал о визите главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Молдовы Майи Санду. По его словам, Украина идет с опережением графика в выполнении рекомендаций ЕС по членству.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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