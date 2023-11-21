Зеленский с Мишелем и Санду. Фото: president.gov.ua

Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.