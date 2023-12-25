В январе 2024 года в Париже приступит к работе Коалиция артиллерии по усилению украинской армии.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Пока из коалиции известно участие только Франции. ВСУ намерены закупать у нее самоходные артиллерийские установки Caesar.

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе встречи с делегацией Сената парламента Франции сообщил, что для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем.

Также Киев призывает Париж содействовать наращиванию производства боеприпасов к ним.

В следующем году запланированы испытания управления огнем Caesar с применением искусственного интеллекта, что должно сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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