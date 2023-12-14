Немецкое правительство отказывается компенсировать армии расходы по передаче вооружения Украине
Правительство Германии ради бюджетного соглашения отказалось компенсировать собственной армии то, что она передает Украине.
Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ сделки, который попал в их распоряжение.
Власти обещали армии, что затраты за переданное Украине оружие будут покрывать из специального бюджетного фонда. Ради соглашения по бюджету, в котором к концу года обнаружилась огромная дыра, эти затраты переложили на фонд самого бундесвера.
Ранее сообщали, что в Европе растет тревога из-за ослабления собственных вооруженных сил и пустых арсеналов.
Мы рассказывали, почему Германия столкнулась с острейшим бюджетным кризисом и как это скажется на помощи Украине.
Также сообщалось, что Германия стремится сократить сумму, которую она выделяет в фонд Евросоюза на закупку оружия для Украины. В конфиденциальном документе Берлин просит Европейский фонд мира принять во внимание миллиарды долларов военной помощи, которые Германия пожертвовала Киеву на двусторонней основе. Данный документ вызвал в европейских столицах опасения, что канцлер Олаф Шольц может сорвать будущие попытки ЕС поддержать борьбу Украины против российского вторжения, отмечает издание.