Правительство Германии ради бюджетного соглашения отказалось компенсировать собственной армии то, что она передает Украине.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ сделки, который попал в их распоряжение.

Власти обещали армии, что затраты за переданное Украине оружие будут покрывать из специального бюджетного фонда. Ради соглашения по бюджету, в котором к концу года обнаружилась огромная дыра, эти затраты переложили на фонд самого бундесвера.

Ранее сообщали, что в Европе растет тревога из-за ослабления собственных вооруженных сил и пустых арсеналов.

Мы рассказывали, почему Германия столкнулась с острейшим бюджетным кризисом и как это скажется на помощи Украине.

Также сообщалось, что Германия стремится сократить сумму, которую она выделяет в фонд Евросоюза на закупку оружия для Украины. В конфиденциальном документе Берлин просит Европейский фонд мира принять во внимание миллиарды долларов военной помощи, которые Германия пожертвовала Киеву на двусторонней основе. Данный документ вызвал в европейских столицах опасения, что канцлер Олаф Шольц может сорвать будущие попытки ЕС поддержать борьбу Украины против российского вторжения, отмечает издание.